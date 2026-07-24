BOLZANO. La Città di Bolzano è stata insignita della Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica, prestigioso riconoscimento conferito quale premio di rappresentanza in occasione dei concerti estivi delle orchestre giovanili nell'ambito di Bolzano Festival Bozen 2026, in programma nel capoluogo tra agosto e settembre.



La medaglia è stata conferita nella giornata odierna al sindaco Claudio Corrarati. "Questo premio rappresenta un motivo di orgoglio per tutta Bolzano e conferma il valore di un percorso culturale che la nostra comunità sostiene e coltiva da molti decenni", ha dichiarato il Sindaco Claudio Corrarati. Oggi Bolzano è riconosciuta anche come Città Creativa della Musica Unesco; negli anni Bolzano è diventata punto di riferimento per alcune delle più importanti orchestre giovanili europee.



Oltre ad essere una delle città di residenza della Gustav Mahler Jugendorchester, ospita regolarmente le attività della European Union Youth Orchestra nell'ambito di Bolzano Festival Bozen. La Città accoglie inoltre i corsi di alta specializzazione della Gustav Mahler Academy, che ogni estate richiamano giovani musicisti di talento provenienti da tutto il mondo.



(Foto USP)