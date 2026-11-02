BOLZANO. Un momento di raccoglimento e memoria per ricordare chi ha perso la vita nei conflitti e riaffermare i valori della pace e della libertà. Si è svolta questa mattina, lunedì 2 novembre, in piazza Municipio a Bolzano, la cerimonia ufficiale in onore dei Caduti di tutte le guerre, promossa congiuntamente dalla Città di Bolzano e dal Comando delle Truppe Alpine.

Alla commemorazione hanno partecipato numerose autorità politiche, civili e militari. Presenti il sindaco Claudio Corrarati, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, la commissaria del Governo e prefetto Maddalena Travaglini e il comandante delle Truppe Alpine, generale Alberto Vezzoli. In piazza anche i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma.

Il momento centrale della cerimonia è stato rappresentato dalla deposizione delle corone in memoria dei Caduti per la Patria, la Libertà e la Pace. Le autorità si sono raccolte in un omaggio solenne a quanti hanno sacrificato la propria vita durante le guerre, ricordando tutte le vittime dei conflitti.

La commemorazione ha rappresentato anche un'occasione per ribadire l'importanza della memoria storica e della trasmissione alle nuove generazioni dei valori della pace, della libertà e della convivenza. Un messaggio condiviso dalle istituzioni presenti alla cerimonia, nel segno del ricordo e del rispetto per chi ha perso la vita. (video Comando Tuppe Alpine dell’Esercito)