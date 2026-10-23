BOLZANO. Prosegue l'attività della Polizia locale contro il degrado urbano e per migliorare il decoro degli spazi pubblici. Nelle scorse settimane, durante i controlli quotidiani sul territorio, gli agenti avevano individuato diversi mezzi in stato di abbandono. Una volta completate le procedure amministrative previste, sono stati rimossi e rottamati sette veicoli.

Gli interventi hanno interessato cinque strade cittadine: via L. Frischin, via Piè di Virgolo, via G. Di Vittorio, via Maso della Pieve e via G. Caproni. Le operazioni hanno consentito di liberare aree di suolo pubblico occupate impropriamente, restituendo spazi alla collettività e contribuendo a migliorare la vivibilità dei quartieri.

La presenza di veicoli abbandonati rappresenta infatti non soltanto un problema di decoro, ma può suscitare preoccupazioni tra i residenti anche per il rischio di utilizzi impropri dei mezzi lasciati incustoditi. La rimozione rientra quindi nelle attività di controllo finalizzate alla sicurezza urbana e alla cura degli spazi comuni.

L'azione della Polizia locale proseguirà nelle prossime settimane, con ulteriori interventi nelle strade dove sono già stati individuati altri veicoli in stato di abbandono. L'obiettivo è contrastare il degrado e garantire una maggiore attenzione alla qualità degli spazi pubblici cittadini.