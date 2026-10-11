BOLZANO. Dopo anni di inutilizzo, l’ex teatro parrocchiale di don Bosco torna a vivere e diventa un punto di riferimento per i giovani e per l’intero quartiere. Oggi, domenica 11 ottobre, è il giorno dell’inaugurazione di Terraferma, il nuovo polo educativo e culturale di piazza don Bosco 21, nato dalla collaborazione tra la Parrocchia San Giovanni Bosco e il Centro Syn don Bosco. Oltre mille metri quadrati restituiti alla comunità grazie a un investimento superiore ai 2 milioni di euro.

Il nuovo centro ospita una piazza polifunzionale da 230 posti, una biblioteca per bambini e ragazzi, un campo da calcio all’aperto, laboratori dedicati alle tecnologie digitali e al gioco, una cucina per corsi e attività collettive e uno spazio espositivo. La riqualificazione è stata finanziata anche attraverso la vendita della canonica, trasformata in un condominio di 19 appartamenti. La Provincia di Bolzano ha contribuito con 896 mila euro, mentre circa mezzo milione è stato destinato agli arredi dal Centro Syn don Bosco, con il sostegno delle istituzioni e della Parrocchia.

«Non ci siamo limitati a ristrutturare degli spazi», ha sottolineato il parroco don Gianpaolo Zuliani, evidenziando la volontà di costruire un luogo aperto a tutti, indipendentemente dalla provenienza o dalle convinzioni personali. Terraferma riunisce anche la Biblioteca Sandro Amadori e il Centro Giovani Pierino Valer, due realtà attive da oltre quarant’anni. «Oggi abbiamo finalmente una casa comune», ha spiegato Giorgio Storti, presidente del Centro Syn don Bosco. Nella struttura lavorano nove persone tra educatori e bibliotecarie.

All’inaugurazione presenti il vicepresidente della Provincia Marco Galateo, il sindaco Claudio Corrarati e l’assessore comunale Claudio Della Ratta. Per Galateo il centro potrà diventare il fulcro della vita culturale e sociale del quartiere, mentre Corrarati ha sottolineato il valore di un progetto che investe sulle nuove generazioni. «Un luogo bello educa», ha osservato il direttore Andrea Penazzi, ricordando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni.

La giornata è stata aperta dalla messa celebrata dal vescovo Ivo Muser, seguita dal taglio del nastro e da un pomeriggio di giochi, spettacoli e attività nei laboratori. Il progetto architettonico porta la firma di Luigi Benatti e Marco Muscogiuri. Il prossimo appuntamento è già in programma per sabato 17 ottobre, con il concerto di Johnny Ponta.