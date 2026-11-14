BOLZANO. Dal primo gennaio 2027 costerà di più utilizzare gli impianti sportivi di proprietà del Comune: dal Palasport al Lido/piscina coperta, allo Stadio Druso; e poi ancora l'elenco è lungo: PalaMazzali, campo di atletica, diversi campi da calcio, Stadio Europa, Sparkassen-Arena, impianti di ghiaccio presso la Sill, maneggio, piscina coperta di Maso della Pieve, impianti di tennis di via Parma, via Martin Knoller e via Castel Firmiano, bocciodromo di viale Trieste, zone sportive di Maso della Pieve Sud e Nord, oltre alle palestre cittadine situate presso gli edifici scolastici. Ieri la giunta comunale ha approvato le nuove tariffe che - adeguandosi all'inflazione degli ultimi quattro anni - aumentano del 12,3%. Cancellate, dove previste, le riduzioni sulle tariffe a partire dai 60 anni; scatteranno dai 65. Sono già da mettere in conto le proteste, perché è vero che per l'utente si parla in media di 1-2 euro in più sul biglietto, ma in una città con il costo della vita più alto d'Italia e dove ogni giorno tutto diventa più caro, anche i piccoli balzelli pesano. Ne abbiamo parlato con l'assessore al patrimonio Claudio Della Ratta che, quando era all'opposizione, si è sempre battuto contro l'aumento delle tariffe, ritenendo che l'ente pubblico non debba contribuire a far crescere l'inflazione.

Assessore, si è ricreduto?

Assolutamente no, ma non avevamo alternative. La verità è che, negli ultimi anni, c'è stata una esplosione dei costi di gestione degli impianti.

Un 12,3% in più di aumento però non è poca cosa.

È bene precisare che questa non è una nuova revisione del tariffario, né una ridefinizione delle tariffe sulla base di valutazioni discrezionali dell'amministrazione. Si tratta esclusivamente dell'applicazione dell'adeguamento Astat, pari al 12,3%, nel periodo settembre 2022 - agosto 2026. Le tariffe erano ferme al 2022. Non potevamo non intervenire. L'alternativa era chiudere, perché non riusciamo più a coprire le spese. Abbiamo ridimensionato o rinviato investimenti già previsti per far quadrare il bilancio del Comune, non potevano non recuperare almeno l'inflazione.

Ad essere aumentata è sopratutto l'energia.

La verità è che aumentato tutto. Dal settembre del 2022 abbiamo avuto significativi incrementi dei costi di gestione, in particolare per quanto riguarda l'energia (elettricità, gas naturale e teleriscaldamento), ma anche i beni di consumo e la manutenzione. Contemporaneamente, l'amministrazione comunale ha continuato a investire nella conservazione, nell'ammodernamento e nell'adeguamento tecnico delle strutture, per garantirne la miglior funzionalità e fruibilità.

Scusi, ma con gli aumenti tariffari che scatteranno dal primo gennaio riuscirete a coprire le maggiori spese?

Assolutamente no. Nonostante l'aggiornamento delle tariffe, finalizzato unicamente al recupero dell'inflazione, il tasso di copertura complessivo dei costi dei servizi relativi agli impianti sportivi, calcolato considerando gli introiti tariffari e i contributi provinciali rispetto al totale delle spese, per l'esercizio 2027 si attesta appena al 23,55%. Più precisamente, la copertura dei costi attraverso le sole entrate tariffarie è pari al 18,9%: a fronte di costi complessivi pari a 9,73 milioni, gli introiti derivanti dalle tariffe ammontano solo a 1,84 milioni.

Avete deciso di cancellare anche le riduzioni tariffarie previste a 60 anni ad esempio per lido e piscina coperta .

Oggi 60 anni sono pochi per prevedere delle riduzioni. È un'età in cui una persona non si può considerare ancora anziana, visto che si va in pensione a 67 anni. Oltre al fatto che non dovrebbe essere l'età anagrafica a determinare una riduzione delle tariffe ma semmai il reddito. Questo comunque è un altro discorso che non è il caso di affrontare.