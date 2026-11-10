BOLZANO. Più autobus la sera, occasioni di incontro nei quartieri e un’offerta culturale diffusa: sono alcune delle esigenze emerse dal primo studio sull’Economia della Notte, presentato dal Comune con la Libera Università di Bolzano. Il progetto, avviato dall’assessorato all’Economia, guarda alle ore serali e notturne come uno spazio per servizi, socialità e nuove opportunità economiche, affiancando questi temi a controlli e sicurezza.

Il percorso ha raccolto le risposte di 2.244 persone attraverso questionari. Nove tavoli partecipativi e un focus group con dirigenti hanno coinvolto complessivamente 160 partecipanti, cui si aggiungono 28 interviste strategiche con rappresentanti e portatori di interesse del territorio. Analizzate anche le due Notti Bianche organizzate nei quartieri Europa-Novacella e Firmian.

Tra le richieste principali figurano il potenziamento del trasporto pubblico serale e notturno, una maggiore sicurezza reale e percepita e più proposte culturali e di socializzazione. A Bolzano emerge anche la necessità di distribuire meglio le occasioni di aggregazione tra centro e quartieri. Sul fronte dei disturbi, traffico, persone in strada e raccolta dei rifiuti risultano segnalati più degli eventi musicali.

Lo studio individua 79 azioni strategiche da sviluppare nel breve, medio e lungo periodo: 14 sono considerate prioritarie e più rapidamente attuabili. Per Bolzano le proposte comprendono anche mobilità flessibile, sperimentazioni nei quartieri, cultura più diffusa, spazi pubblici più fruibili e procedure amministrative semplificate per organizzare eventi.