BOLZANO. Tre edifici comunali costruiti un secolo fa completamente riqualificati, 27 alloggi risanati e tre nuovi appartamenti mansardati da 140 metri quadrati ciascuno. Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori negli immobili di via Claudia Augusta 85, 87 e 89, realizzati tra il 1925 e il 1928. Un investimento complessivo di quasi 6,3 milioni di euro, che ha permesso di migliorare l'efficienza energetica degli edifici senza alterarne le caratteristiche architettoniche originarie.

Il salto energetico è significativo: gli immobili sono passati dalla classe G alla CasaClima B, con un fabbisogno annuo sceso da 427 a 98 MWh e le emissioni di anidride carbonica ridotte da 87 a 21 tonnellate. Gli interventi hanno riguardato l'isolamento delle facciate, delle coperture e dei solai interrati, il restauro degli elementi decorativi e la sostituzione dei serramenti. In tutti gli appartamenti è stata installata anche la ventilazione meccanica controllata.

Il recupero dei sottotetti ha consentito di ricavare tre nuove abitazioni mansardate, una per edificio, con finiture di qualità. «Abbiamo trasformato edifici costruiti un secolo fa in abitazioni più efficienti, confortevoli e sostenibili, senza perdere il loro valore storico», sottolinea il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Stephan Konder. I cantieri sono stati gestiti mantenendo un confronto costante con gli inquilini, per limitare i disagi.

Per il civico 85 sono stati spesi circa 2,16 milioni di euro, mentre per i numeri 87 e 89 l'investimento è stato di 4,12 milioni. Le risorse provengono da finanziamenti europei, dal Piano nazionale complementare al Pnrr e dal bilancio comunale. L'intervento rientra nel programma del Comune di Bolzano per ridurre consumi ed emissioni e migliorare la qualità degli alloggi pubblici.