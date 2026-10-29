BOLZANO. Un portafogli dimenticato sul bancone di un ristorante all'interno del centro commerciale Twenty sarebbe stato recuperato dal personale, consegnato alla sicurezza interna della struttura e poi affidato all'infopoint.Ma durante questi passaggi sarebbe sparita la somma che conteneva: tra i 600 e gli 800 euro in contanti. È quanto riferito nella dettagliata denuncia presentata ai carabinieri di Bressanone da una ventenne italiana di origini cinesi, studentessa universitaria nata nella città vescovile.

I fatti risalgono al 20 ottobre. Quel giorno, alle 15.40, la ragazza, insieme alla sorella, era salita al terzo piano del centro commerciale per acquistare qualcosa da mangiare, mentre il padre le attendeva in auto nel parcheggio. Erano circa le 16.15 quando, dopo aver lasciato il centro commerciale, si è accorta di non avere più il portafogli.

Ha quindi contattato il ristorante per chiedere se fosse stato ritrovato. Un dipendente l'ha informata che il portafogli era stato consegnato a una guardia giurata del centro commerciale. La ragazza ha allora chiamato l'infopoint, dove però, in quel momento, il portafogli non risultava ancora arrivato.

Alle 16.40, stando a quanto riferito nella denuncia, il portafogli era stato consegnato all'infopoint. Dopo aver sbrigato alcune commissioni, la famiglia è tornata al centro commerciale per recuperarlo. Il portafogli era effettivamente lì, ma al suo interno erano rimasti soltanto i documenti e le carte di pagamento. Dei contanti, invece, non c'era più traccia.

La giovane ipotizza quindi che il denaro sia stato sottratto durante uno dei passaggi del portafogli, dal momento in cui è stato ritrovato al ristorante fino alla consegna all'infopoint. Nella denuncia, la ventenne indica anche la possibilità di identificare il presunto responsabile attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del centro commerciale. Spetterà ora agli accertamenti dei carabinieri verificare quanto accaduto e ricostruire i diversi passaggi della consegna.