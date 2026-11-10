BOLZANO. Il futuro di Piazza delle Erbe e del suo storico mercato entra nel vivo del confronto tra il Comune e le categorie economiche. Il sindaco Claudio Corrarati ha incontrato i rappresentanti di Confesercenti, Unione Commercio e Bauernbund per avviare un percorso condiviso di revisione dell’organizzazione di uno dei luoghi simbolo della città.

L’obiettivo dell’amministrazione non è limitarsi a un intervento estetico. Prima di progettare nuovi arredi o lavori di sistemazione, il Comune di Bolzano vuole stabilire quale mercato dovrà ospitare Piazza delle Erbe: dalle dimensioni alla tipologia dei prodotti, fino allo spazio da riservare alle produzioni locali.

Al centro del confronto c’è anche la sostenibilità economica delle attività. La sfida è conservare l’identità del mercato storico di Bolzano, affrontando le criticità emerse negli ultimi anni e individuando un modello capace di valorizzare la tradizione senza trascurare le esigenze degli operatori.

Il percorso prevede il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria nella definizione del nuovo modello e nella revisione del regolamento. Le concessioni attuali scadranno nel 2032, ma la giunta guidata da Claudio Corrarati non vuole attendere quella data per impostare la trasformazione.

Il primo traguardo indicato dal Comune è una bozza di regolamento entro la primavera del 2027. Seguiranno ulteriori confronti e i passaggi amministrativi e politici necessari, con l’obiettivo di arrivare all’approvazione nella prima parte dello stesso anno.