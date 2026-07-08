BOLZANO. Sei persone denunciate in due giorni per reati contro il patrimonio e tutta la refurtiva recuperata. È il bilancio di una serie di interventi condotti dalla Polizia di Stato a Bolzano, che hanno riguardato furti, una rapina e casi di ricettazione. Nel corso delle attività è stato inoltre espulso un cittadino peruviano risultato irregolare sul territorio nazionale.

Il primo episodio risale a lunedì mattina, quando gli agenti sono intervenuti in un negozio all'interno di un centro commerciale del capoluogo per un furto appena avvenuto. Secondo quanto ricostruito, durante le operazioni di apertura dell'attività un uomo si è introdotto nel punto vendita impossessandosi di cinque anelli del valore complessivo di circa 3.000 euro.

Grazie alle immagini dell'impianto di videosorveglianza, i poliziotti hanno identificato il presunto autore, rintracciato poche ore più tardi in via Roma. Si tratta di un cittadino nigeriano di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione personale è stata recuperata l'intera refurtiva, mentre l'uomo è stato denunciato a piede libero per furto.

Nella serata di ieri, invece, le Volanti sono intervenute in via Maso della Pieve per una rapina. La vittima ha raccontato di essere stata aggredita da due uomini che si erano impossessati della sua bicicletta prima di allontanarsi.

Le ricerche hanno consentito di individuare poco dopo i presunti responsabili, due cittadini georgiani di 53 e 30 anni, entrambi richiedenti asilo e con precedenti di polizia. I due sono stati denunciati in stato di libertà per rapina, mentre la bicicletta è stata recuperata e restituita al proprietario.

Sempre nella giornata di ieri, durante un controllo nel quartiere Europa-Novacella, gli agenti hanno fermato due uomini che si aggiravano con atteggiamento ritenuto sospetto all'interno di un cortile condominiale. Nel corso della verifica sono stati trovati in possesso di due tablet e tre telefoni cellulari di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

I due, cittadini tunisini di 39 e 34 anni, entrambi richiedenti asilo e con precedenti, sono stati denunciati per ricettazione. Il trentiquattrenne dovrà rispondere anche del possesso di una bomboletta spray urticante di vietata commercializzazione.

Un altro intervento è stato effettuato nei pressi della stazione ferroviaria, dove gli agenti hanno fermato un cittadino marocchino di 40 anni con una borsa contenente numerose bottiglie di vino appena rubate da un supermercato della zona. Anche in questo caso la merce è stata recuperata e restituita ai titolari dell'esercizio commerciale, mentre l'uomo è stato denunciato per ricettazione.

Infine, nella giornata di lunedì, durante un controllo è stato identificato un cittadino peruviano di 49 anni domiciliato a Bolzano. Dagli accertamenti è emerso che si trovava irregolarmente sul territorio italiano. Il questore Giuseppe Ferrari ha quindi disposto la sua espulsione con accompagnamento alla frontiera aerea di Malpensa, da dove è stato imbarcato su un volo diretto a Lima.