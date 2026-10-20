BOLZANO. Prima ha infranto il vetro della porta d'ingresso di una pizzeria, poi ha rubato un defibrillatore collocato all'esterno di una banca e, durante la fuga, ha aggredito un poliziotto. Protagonista un italiano di 30 anni, con precedenti di polizia, arrestato nella notte dalla Squadra Volante della Questura di Bolzano con le accuse di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il primo allarme è scattato in via Roma, dove un passante aveva notato un giovane colpire con un oggetto la porta a vetri di una pizzeria, mandandola in frantumi, per poi allontanarsi. Circa un'ora dopo gli agenti sono intervenuti nuovamente nella stessa strada, sorprendendo il trentenne mentre asportava un defibrillatore dall'esterno di un istituto di credito. Dopo un breve inseguimento, l'uomo ha spintonato violentemente un poliziotto, facendolo cadere. L'agente ha riportato lesioni guaribili in otto giorni.

Sempre nella serata, durante i controlli nel centro storico, gli agenti hanno fermato in via Goethe un marocchino di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di una borsetta e di uno smartphone sottratti poco prima a una cliente di un ristorante. L'uomo è stato denunciato per ricettazione, mentre la refurtiva è stata restituita alla proprietaria.

Il bilancio dei controlli comprende altre quattro denunce: tre cittadini stranieri per inosservanza del foglio di via dal Comune di Bolzano e un cittadino gambiano per violazione del divieto di accesso alle zone centrali della città. Complessivamente la Polizia di Stato ha identificato 114 persone e controllato 13 veicoli, con un arresto e cinque denunce.