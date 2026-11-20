BOLZANO. Annullata per lo sciopero generale la recita di «Le ultime lune» prevista per stasera, venerdì 20 novembre, alle 19, nella Sala Grande del Teatro Comunale di Bolzano. Il Teatro Stabile ha comunicato la cancellazione dopo l’adesione allo sciopero dei lavoratori della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium. Confermata la replica aggiuntiva di domani, sabato 21 novembre, alle 16.

Gli abbonati e i possessori di un biglietto singolo per venerdì potranno assistere alla replica pomeridiana al Teatro Comunale con il biglietto già in loro possesso, senza prenotazione né cambio turno. Gli altri spettatori possono acquistare i biglietti da venerdì 20 novembre.

Chi non può partecipare sabato alle 16 può chiedere il cambio gratuito, secondo la disponibilità dei posti, per la replica di sabato 21 novembre 2026 alle 19 o di domenica 22 novembre 2026 alle 16. Alle casse del Teatro Comunale si può anche richiedere un buono per un altro spettacolo del Teatro Stabile oppure il rimborso.

Le casse, in piazza Verdi 40, sono aperte da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 19 e il sabato dalle 15.30 alle 19. Per informazioni, cambi e rimborsi si può chiamare lo 0471 301566 o scrivere su WhatsApp al 366 6311044.