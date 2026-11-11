BOLZANO. Luci, lanterne e una tradizione da riscoprire insieme. Bolzano ha celebrato San Martino con una sfilata dedicata ai bambini, organizzata nel pomeriggio di mercoledì 11 novembre dal Comune, attraverso l'Assessorato alla Scuola e al Tempo libero, in collaborazione con l'Azienda di soggiorno e il Quartiere Centro-Piani-Rencio.

Il ritrovo era fissato alle 17 in via dei Francescani, da dove è partito il corteo guidato da San Martino a cavallo. Con le lanterne accese, i partecipanti hanno attraversato il centro storico, passando per piazza delle Erbe e via dei Portici, fino a raggiungere piazza Municipio.

Ad attendere i bambini una piazza particolarmente gremita, dove è stata raccontata e letta la leggenda di San Martino. Al termine del momento dedicato alla tradizione, ai piccoli partecipanti è stata distribuita una merenda.

L'iniziativa ha riportato nel cuore della città uno degli appuntamenti più amati dai bambini, trasformando le vie del centro in un percorso di luci e condivisione. Un'occasione per tramandare una tradizione e vivere insieme un pomeriggio di festa.