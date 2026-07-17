BOLZANO. Ha sfiorato la tragedia l'incidente avvenuto nella serata di oggi a Bolzano Sud, poco oltre l'inceneritore. Un'auto ha sbandato mentre affrontava una curva nei pressi del laghetto dei pescatori vicino all’inceneritore, ha sfondato il guardrail ed è precipitata nel fiume Isarco.



Il veicolo ha sfondato il guardrail ed è precipitato nel fiume, dove è stato trascinato dalla corrente per alcune centinaia di metri (video Luca Ognibeni / DLife)

La vettura è stata trascinata dalla corrente per alcune centinaia di metri. Il conducente, però, è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che l'auto venisse trascinata via dalle acque.

Bolzano Sud, auto trascinata dall'Isarco: automobilista recuperato dai vigili del fuoco Bolzano Sud, auto trascinata dall'Isarco: automobilista recuperato dai vigili del fuoco Bolzano Sud, auto trascinata dall'Isarco: automobilista recuperato dai vigili del fuoco Bolzano Sud, auto trascinata dall'Isarco: automobilista recuperato dai vigili del fuoco Bolzano Sud, auto trascinata dall'Isarco: automobilista recuperato dai vigili del fuoco Bolzano Sud, auto trascinata dall'Isarco: automobilista recuperato dai vigili del fuoco Bolzano Sud, auto trascinata dall'Isarco: automobilista recuperato dai vigili del fuoco Bolzano Sud, auto trascinata dall'Isarco: automobilista recuperato dai vigili del fuoco Bolzano Sud, auto trascinata dall'Isarco: automobilista recuperato dai vigili del fuoco

L'uomo è stato quindi raggiunto e recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti insieme ai sanitari e alle forze dell'ordine. Nonostante la spettacolare dinamica dell'incidente, il conducente si è salvato miracolosamente.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'uscita di strada e ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.