BOLZANO. Un uomo di 58 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata rapina nel pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre. Secondo la ricostruzione degli agenti, in piazza Marcella Casagrande avrebbe schiaffeggiato un uomo di 82 anni che stava passeggiando, intimandogli di consegnargli il denaro e minacciandolo di morte.

Le pattuglie della Squadra Volante sono arrivate in piazza dopo una segnalazione di aggressioni ai passanti. L’anziano ha indicato agli agenti l’uomo, che si era già dato alla fuga. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Durante il controllo gli hanno trovato addosso un coltello a serramanico di grandi dimensioni.

Mentre gli agenti raccoglievano il racconto dell’82enne, altri due passanti hanno riferito di essere stati aggrediti senza motivo e minacciati poco prima dalla stessa persona.

Il 58enne, cittadino italiano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato in Questura e poi trasferito nel carcere di Bolzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.