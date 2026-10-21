BOLZANO. Salta lo spettacolo «Madre Courage e i suoi figli», previsto per questa sera, mercoledì 21 ottobre, al Teatro comunale di Bolzano. La rappresentazione è stata annullata a seguito dell'adesione allo sciopero dei lavoratori della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano e del Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento.

Il Teatro stabile informa che tutti gli abbonati e i possessori di biglietti singoli potranno richiedere gratuitamente un biglietto sostitutivo per una delle altre rappresentazioni, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le date alternative sono domani, giovedì 22 ottobre, alle 20, venerdì 23 e sabato 24 ottobre alle 19 e domenica 25 ottobre alle 16. Gli spettatori potranno quindi recuperare la serata annullata scegliendo una delle quattro repliche in programma.