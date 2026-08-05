BOLZANO. Ferma condanna del sindaco Claudio Corrarati per le scritte offensive comparse sui cassonetti e sulle campane della raccolta differenziata di via Roen, rivolte al vicepresidente della Provincia Marco Galateo.

Il primo cittadino ha espresso la propria solidarietà personale e istituzionale a Marco Galateo, definendo l'episodio «inaccettabile» e sottolineando come atti di questo tipo non possano trovare alcuna giustificazione. «La nostra città viene ancora una volta imbrattata con scritte offensive, in totale assenza di rispetto nei confronti delle persone, dei cittadini e delle regole della convivenza civile. È arrivato il momento di dire basta», ha dichiarato.

Secondo Claudio Corrarati, il gesto è il segnale di un progressivo deterioramento del rispetto verso gli altri e verso il bene pubblico. Per questo auspica che il sistema di videosorveglianza cittadino permetta di identificare i responsabili, affinché rispondano delle proprie azioni nelle sedi competenti.

Appena informato dell'accaduto, il sindaco si è inoltre attivato per far rimuovere le scritte e ripristinare il decoro dell'area interessata.