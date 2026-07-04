BOLZANO. Sei persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato nel corso dei controlli straordinari disposti dal questore Giuseppe Ferrari nella giornata di venerdì 3 luglio. L'operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, con particolare attenzione alle zone della città considerate più sensibili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso della notte, una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nei controlli nella zona di Gries-San Quirino, ha notato un uomo che, alla vista degli agenti, ha tentato di nascondere alcuni oggetti sotto gli abiti. Il successivo controllo ha permesso di rinvenire un cacciavite e un paio di forbici. L'uomo, un cittadino lituano di 28 anni, è stato accompagnato in Questura e denunciato per porto di oggetti atti a offendere.

In mattinata gli agenti sono intervenuti in via Trento dopo la segnalazione di un uomo che infastidiva e aggrediva verbalmente i passanti. Durante il controllo è stato trovato in possesso di uno spray al peperoncino non di libera vendita. Il trentaseienne, cittadino tunisino, richiedente asilo e con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere e per inosservanza del foglio di via obbligatorio emesso dal questore.

Nel corso della stessa giornata sono stati inoltre denunciati altri tre cittadini stranieri per aver violato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Bolzano. Un cittadino marocchino di 30 anni è stato invece sorpreso in via Sassari in possesso di merce rubata ed è stato denunciato.

Complessivamente, i controlli hanno portato all'identificazione di 63 persone e al controllo di sei veicoli, nell'ambito del piano predisposto dalla Questura per rafforzare la sicurezza nelle aree urbane più esposte a episodi di illegalità.