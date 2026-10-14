BOLZANO. Più militari nei quartieri e un cancello per chiudere piazza Parrocchia: sono le richieste di Roberto Selle, segretario della Lega cittadina, dopo gli episodi di violenza e le liti denunciati dal decano Holzner nelle zone del centro. «Bolzano deve tornare ad essere una città in cui i cittadini possano camminare tranquilli, a qualsiasi ora del giorno e della sera», afferma, chiedendo risposte concrete e rapide.

Roberto Selle annuncia che scriverà al sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni per sottoporgli la situazione cittadina e chiedere l’invio di più militari a rafforzamento dell’operazione Strade sicure. Ringrazia inoltre il sindaco Claudio Corrarati per l’impegno e gli incontri con il questore e il commissario del governo. La richiesta è di estendere la presenza dei militari come misura di prevenzione in tutti i quartieri.

Per il segretario della Lega, servono più controlli, una presenza costante delle forze dell’ordine nelle zone più sensibili e un coordinamento efficace tra Comune, polizia e istituzioni statali, che riconosce essere già in corso. Famiglie, anziani, commercianti e lavoratori, sottolinea, devono poter vivere la città senza temere aggressioni. L’obiettivo indicato è intervenire prima che le situazioni di degrado si aggravino.

Sulla zona di piazza Parrocchia, Selle accoglie favorevolmente la presenza dei vigilantes prevista da gennaio 2027, ma propone un intervento immediato. «Suggerisco al decano Holzner, a cui va tutta la solidarietà del nostro partito, di installare da subito un cancello», dichiara, indicando nella chiusura della piazza una misura per contrastare quello che definisce uno spaccio continuo.