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L’intervento

Bolzano, sgomberato un edificio occupato abusivamente in via Claudia Augusta

In azione gli agenti della Polizia locale, dopo numerose segnalazioni da parte dei residenti confinanti. La proprietà ora dovrà impedire accessi abusivi

BOLZANO. Il Nucleo operativo di sicurezza urbana della Polizia locale di Bolzano è intervenuto per effettuare lo sgombero di un edificio occupato abusivamente da alcuni cittadini di nazionalità straniera in via Claudia Augusta, lo comunica una nota del comune di Bolzano.

L'intervento è stato disposto a seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti confinanti, che avevano manifestato preoccupazione per gli accessi non autorizzati alla struttura, per le connesse problematiche igienico-sanitarie e per il potenziale pericolo di incendio.

L'operazione è stata eseguita in accordo con la proprietà dell'immobile e si è conclusa con il ripristino della disponibilità dell'edificio ai legittimi proprietari. La proprietà dovrà ora provvedere all'adozione di tutte le misure passive necessarie alla messa in sicurezza della struttura, al fine di impedire nuovi accessi abusivi.

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