BOLZANO. In serata è stato inaugurato il Mercatino di Natale di Bolzano, che quest'anno spegne 35 candeline. In piazza Walther è avvenuta l'accensione delle 1.300 luci del grande Albero dei Desideri di piazza Walther, un abete alto 20 metri. Sono circa 120 le casette di legno distribuite tra piazza Walther e viale della Stazione, con proposte di artigianato artistico, decorazioni natalizie, oggetti in legno, ceramiche, vetro soffiato e prodotti della tradizione altoatesina.

Corrarati tra le casette in piazza Walther: "Troverete tanti posti bene illuminati. Bisogna pensare a dare una mano a tutte le persone" (video di Matteo Groppo)

Il percorso del Mercatino si estenderà anche a piazza Duomo e via Isarco, con il mercatino dell'artigianato, mentre in piazza Municipio sarà allestito il presepe scultoreo. Spazio anche alla solidarietà con il progetto 'Bolzano Mondo Comune' che intende affiancare alla dimensione commerciale e turistica del Mercatino un'attenzione concreta alla cooperazione internazionale. Il maestoso abete racconta invece il progetto "Il Mondo che Vorrei", nato nei laboratori di ceramico-terapia offerti gratuitamente dalla Fondazione Lene Thun negli ospedali italiani, dove la modellazione dell'argilla regala ai piccoli pazienti uno spazio di espressione e condivisione.

Il conto alla rovescia e poi l'avvio alla rassegna, che quest'anno arriva a quota 35 (video di Matteo Groppo)

A decorarne i rami sono tantissime stelle e sfere su cui sono state riprodotte le opere originali modellate dai bambini e dai ragazzi in cura nel reparto di Pediatria e nel Day Hospital di Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale San Maurizio di Bolzano. "Per i bambini sapere che ciò che hanno modellato con le proprie mani per "Il Mondo che Vorrei" è ora esposto nel cuore della città regala un'emozione autentica e li fa sentire protagonisti, ben oltre la malattia», dichiara Laura Battisti, Primaria del reparto di Pediatria dell'Ospedale San Maurizio di Bolzano.