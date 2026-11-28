BOLZANO. È uscito dalla gioielleria con un fagotto contenente quasi tre chili di oro pensando di avere messo a segno una maxi truffa. Per sua sfortuna, però, fuori dall’attività commerciale del centro di Bolzano ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato. È finita così una sceneggiata criminale che ha avuto come regista e attore principale un 48enne campano.

La truffa

Non è ben chiaro se sia stato lui a telefonare alla gioielleria o un complice, fatto sta che lunedì mattina, 23 novembre, il commesso dell’attività commerciale del centro ha risposto alla telefonata di un sedicente agente della questura di Bolzano. Il poliziotto sosteneva che era in corso un’indagine per recuperare la refurtiva di una rapina commessa ai danni di una gioielleria in una cittadina vicino a Bolzano. Dalle informazioni acquisite, il bottino poteva trovarsi proprio nell’attività commerciale di Bolzano. Per isolare il dipendente, gli hanno chiesto anche il numero di cellulare, sul quale lo hanno chiamato mantenendo occupata anche quella linea. Il finto poliziotto, quindi, ha avvertito che sarebbe passato un suo collega a prelevare degli oggetti che avrebbe poi portato in questura. Una trama e un’organizzazione perfetta ma l’imprevisto ha giocato un brutto scherzo.

L’imprevisto

L’arrivo del proprietario nel negozio, infatti, ha scombussolato i piani dei malfattori. Il commerciante insospettito dall’irritualità della richiesta, e avendo almeno lui il telefono libero, ha fatto delle verifiche chiamando i carabinieri che hanno subito intuito quanto stava accadendo e si sono attivati. Il truffatore in gioielleria Nel frattempo però, il finto poliziotto si è presentato nella gioielleria per dare seguito a quanto già chiesto. Ha indicato alcuni gioielli chiedendo di metterli in un sacchetto e, per essere ancora più convincente, ha rilasciato anche un verbale di sequestro ovviamente falso. Convinto ormai di essere riuscito nel suo scopo, ha preso il sacchetto pesante oltre 2,8 chili, in larga parte contenente oro per un valore di circa 300mila euro e ha guadagnato l’uscita.

L’arresto

Pochi passi e l’entusiasmo di aver messo a segno la supertruffa deve essersi gelato, quando i carabinieri, in questo caso veri, lo hanno fermato e arrestato. Ovviamente tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Per il presunto truffatore campano, su disposizione del pubblico ministero Rosita De Gasperi, si sono aperte le porte del carcere di via Dante.

La convalida

Mercoledì si è svolta l’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari. Per lui il pubblico ministero, oltre alla convalida dell’arresto, aveva chiesto anche la conferma della misura cautelare in carcere. Il Gip, ha convalidato l’arresto ma ha disposto la liberazione dell’indagato. Ha ritenuto, infatti, che la vicenda di lunedì fosse una truffa tentata in quanto i carabinieri, nel momento in cui il 48enne agiva nella gioielleria, erano già all’esterno del negozio. Il truffatore, quindi, è tornato in libertà, ma con un divieto di dimora a Bolzano. Una modalità, quella della truffa ai commercianti, nuova per Bolzano che, invece, ben conosce, purtroppo, le truffe agli anziani. Lo stesso giorno, infatti, in via Druso, un finto carabiniere ha carpito la fiducia di una donna di 97 anni portandole via alcuni oggetti preziosi tra cui il medaglione, unico ricordo della figlia defunta anni prima. Er. Am.