Viabilità

Bolzano, sicurezza e traffico: svolta per piazza Mazzini

Snodo strategico segnato da incidenti anche tragici nel corso degli anni. Il Comune presenta un progetto per proteggere pedoni e ciclisti. Nuovi attraversamenti, piste protette e semafori riorganizzati

BOLZANO. Piazza Mazzini torna al centro dell’attenzione a Bolzano. Uno snodo nevralgico per la viabilità cittadina, da anni teatro di incidenti e investimenti anche tragici, la cui messa in sicurezza rappresenta un problema ancora irrisolto. L’Ufficio Mobilità del Comune ha elaborato una proposta di riqualificazione e riorganizzazione dell’intersezione semaforizzata tra corso Italia e corso della Libertà, con l’obiettivo di migliorare la fluidità del traffico e proteggere pedoni e ciclisti.
 

Il progetto tiene conto dei cantieri del parcheggio interrato in piazza della Vittoria, del futuro polo bibliotecario e dello spostamento del mercato del sabato. Sono previsti l’arretramento dell’attraversamento pedonale su corso Italia e lo spostamento verso est di quello pedonale e ciclabile su corso della Libertà. Marciapiedi e piste ciclabili saranno separati dalla carreggiata con cordonate rialzate e parapetti, creando percorsi protetti.
 

Su corso Italia sarà inoltre realizzato un collegamento ciclabile continuo con la pista esistente. Le fasi semaforiche verranno riorganizzate per evitare interferenze tra veicoli e utenti deboli durante le svolte a destra.
 

«Piazza Mazzini è un incrocio particolarmente delicato – afferma il sindaco Claudio Corrarati –. Vogliamo garantire maggiore attenzione agli utenti più vulnerabili senza compromettere la fluidità della circolazione». L’assessora alla Mobilità Johanna Ramoser sottolinea che l’intervento punta a rendere l’area «più chiara e accessibile», anche alla luce del forte afflusso di studenti verso la scuola Carducci.

Altre notizie

Attualità
Il caso

Polemica a Sanremo: un elicottero dei vigili del fuoco per portare Mogol a Roma

Scoppia la polemica sul trasferimento "speciale" riservato al paroliere dopo la serata all'Ariston. Il sindacato Usb: «Un fatto gravissimo. Mezzo usato per finalità estranee alla mission del Corpo». Il centrosinistra ligure: «Elisoccorso usato come taxi personale». Il ministro Piantedosi: «È un monumento nazionale, polemiche strumentali»