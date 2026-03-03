Bolzano, sicurezza e traffico: svolta per piazza Mazzini

BOLZANO. Piazza Mazzini torna al centro dell’attenzione a Bolzano. Uno snodo nevralgico per la viabilità cittadina, da anni teatro di incidenti e investimenti anche tragici, la cui messa in sicurezza rappresenta un problema ancora irrisolto. L’Ufficio Mobilità del Comune ha elaborato una proposta di riqualificazione e riorganizzazione dell’intersezione semaforizzata tra corso Italia e corso della Libertà, con l’obiettivo di migliorare la fluidità del traffico e proteggere pedoni e ciclisti.



Il progetto tiene conto dei cantieri del parcheggio interrato in piazza della Vittoria, del futuro polo bibliotecario e dello spostamento del mercato del sabato. Sono previsti l’arretramento dell’attraversamento pedonale su corso Italia e lo spostamento verso est di quello pedonale e ciclabile su corso della Libertà. Marciapiedi e piste ciclabili saranno separati dalla carreggiata con cordonate rialzate e parapetti, creando percorsi protetti.



Su corso Italia sarà inoltre realizzato un collegamento ciclabile continuo con la pista esistente. Le fasi semaforiche verranno riorganizzate per evitare interferenze tra veicoli e utenti deboli durante le svolte a destra.



«Piazza Mazzini è un incrocio particolarmente delicato – afferma il sindaco Claudio Corrarati –. Vogliamo garantire maggiore attenzione agli utenti più vulnerabili senza compromettere la fluidità della circolazione». L’assessora alla Mobilità Johanna Ramoser sottolinea che l’intervento punta a rendere l’area «più chiara e accessibile», anche alla luce del forte afflusso di studenti verso la scuola Carducci.