BOLZANO. Lo hanno sorpreso mentre, nel cuore della notte, si stava calando dalla finestra di un esercizio commerciale di viale Trieste. Il tentativo di furto è stato interrotto alle 2 di oggi dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio.

Alla vista della pattuglia, il giovane avrebbe cercato di sottrarsi al controllo nascondendosi tra alcuni espositori presenti all’interno del locale. Il tentativo, tuttavia, è durato pochi istanti: i poliziotti lo hanno individuato e bloccato immediatamente, impedendogli di allontanarsi dal negozio.

Durante il primo sopralluogo, gli operatori hanno trovato l’esercizio commerciale completamente messo a soqquadro. Il registratore di cassa era stato forzato e sul pavimento erano sparse diverse monete, per un valore complessivo di circa 20 euro. Gli accertamenti hanno quindi permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima dell’arrivo della pattuglia.

Il giovane è stato accompagnato negli uffici della Questura di Bolzano per gli accertamenti e le procedure di identificazione. Si tratta di un cittadino tunisino di 20 anni, richiedente asilo e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Al termine delle verifiche è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e trasferito nella casa circondariale locale, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.