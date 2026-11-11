BOLZANO. A Bolzano il patrimonio arboreo pubblico conta circa 13.300 alberi, ciascuno censito e monitorato attraverso un sistema informatico che raccoglie informazioni sulle condizioni delle piante, i controlli effettuati e gli interventi necessari. Un lavoro costante affidato alla Giardineria comunale, che nel corso del 2026 ha eseguito circa 3.900 controlli visivi e 300 ispezioni approfondite con il supporto di tecnici esterni.

A fare il punto sulla gestione del verde urbano è stato l'assessore comunale all'Ambiente Marco Caruso, insieme ai funzionari competenti. Le verifiche possono comprendere anche indagini strumentali per individuare eventuali cavità nel legno e valutare la stabilità degli alberi, con particolare attenzione alla sicurezza.

Sul fronte delle nuove piantumazioni, dall'inizio dell'anno sono stati messi a dimora 213 alberi: 96 in nuove aree e 117 per sostituire piante precedentemente rimosse. Gli abbattimenti sono stati invece 164, effettuati soprattutto per motivi di sicurezza, condizioni fitosanitarie o per il raggiungimento del termine del ciclo vitale. Il bilancio resta positivo, con 49 alberi in più rispetto a quelli eliminati.

«La gestione del verde urbano è una sfida continua, che richiede un lavoro quotidiano e una programmazione attenta», ha dichiarato Caruso, indicando tra gli obiettivi l'incremento del patrimonio arboreo e l'individuazione di nuove superfici da de-impermeabilizzare e ombreggiare.

La priorità della Giardineria comunale resta la conservazione degli alberi esistenti. L'abbattimento viene preso in considerazione soltanto quando non sono praticabili soluzioni alternative. Anche la scelta delle nuove specie segue criteri precisi: vengono valutate le caratteristiche delle singole aree, lo spazio disponibile e la capacità delle piante di resistere ai cambiamenti climatici.

Bolzano partecipa inoltre al progetto europeo Interreg VerdeVale, nell'ambito del quale è stato realizzato un portale con una mappa interattiva. Lo strumento permette di consultare le caratteristiche degli alberi cittadini e i benefici ambientali che producono, tra cui l'assorbimento di CO₂ e particolato.