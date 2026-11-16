BOLZANO. Sette persone denunciate e 230 identificate in due giorni. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati a Bolzano durante il fine settimana, con un dispositivo interforze potenziato dal questore Giuseppe Ferrari per contrastare i fenomeni di illegalità e rafforzare la sicurezza nelle aree urbane più sensibili.

L'operazione «Alto Impatto» ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale. Tra gli interventi, quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica in centro storico, dove era stato messo a segno un furto ai danni di un esercizio pubblico. Arrivati sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno trovato la porta d'ingresso in frantumi. La visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza ha permesso di individuare rapidamente il presunto responsabile: un cittadino lituano di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine e denunciato all'autorità giudiziaria.

Un secondo episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica in un centro commerciale. Gli agenti sono intervenuti mentre era in corso un furto, riuscendo a bloccare un uomo di 26 anni, cittadino marocchino e richiedente asilo, con precedenti di polizia. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato. La merce sottratta, un profumo di marca, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Nel corso degli stessi controlli sono scattate altre cinque denunce: due cittadini italiani sono stati denunciati per oltraggio nei confronti degli agenti, un cittadino gambiano di 27 anni per ricettazione di un monopattino elettrico, successivamente restituito al proprietario, e due cittadini tunisini per aver violato il foglio di via dal Comune di Bolzano.