BOLZANO. Potrebbe essere un record, quello battuto dalla pizzeria Speedy 2.0: lunedì inaugura la nuova gestione e, appena tre giorni dopo, i ladri le fanno visita con la più classica delle spaccate. Ci vuole pazienza e tanta forza per andare avanti superando la difficoltà di vedere la propria attività, rifinita nei dettagli per presentarsi al meglio alla clientela, devastata dal passaggio di un ladro. Forza che Giuseppe Ariu, titolare della pizzeria, ha trovato nella sua giovane età e nella voglia di fare bene il suo lavoro da pizzaiolo. Spera, però, «di non avere altre visite del genere».

Purtroppo le spiacevoli visite notturne dei ladri in città capitano di frequente. Nel raccontarle cambiano soltanto le date e i nomi delle vittime, mentre le modalità sono sempre le stesse: con una pietra o un attrezzo viene spaccata la vetrata creando un varco che permette al malvivente di turno di entrare e afferrare i pochi euro del fondocassa; poi scappare lasciandosi dietro danni per centinaia di euro.

«Lunedì abbiamo inaugurato la nuova gestione della pizzeria», racconta Ariu, ricordando che nell'occasione avevano organizzato anche una piccola festicciola per farsi conoscere dai residenti. «L'accoglienza della zona è stata bella e anche i primi giorni di attività sono andati bene», aggiunge il pizzaiolo.

Poi, però, all'alba di sabato mattina, squilla il telefono e una signora, residente in zona, lo avvisa che qualcuno gli aveva sfondato la vetrata. Ariu si precipita in pizzeria e trova parte della porta vetrata andata in frantumi.

Le immagini della telecamera del locale mostrano che il malvivente è arrivato in bicicletta da via Peter Mayr alle 4 del mattino. Nel cestino della bicicletta aveva un martello, che ha impugnato e, con due martellate prima e un calcio dopo, ha mandato in frantumi il vetro. L'uomo, con il volto travisato dal cappuccio della felpa e da una sciarpa, è così riuscito ad entrare e a rubare il cassetto del registratore di cassa.

«Dentro - dice Ariu - c'erano monete e qualche banconota; un centinaio di euro in tutto. Ma il vetro che ho dovuto sostituire è costato molto di più, oltre al fatto che sono dovuto rimanere tutta la giornata in pizzeria per pulire, e aspettare che il vetraio sostituisse la lastra frantumata.

Er. Am.