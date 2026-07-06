BOLZANO. Attimi di apprensione, ieri mattina, in viale Europa, dove difficoltà respiratorie accusate all'improvviso da alcuni residenti di un condominio hanno fatto scattare l'intervento dei soccorsi. La prima misura adottata è stata l'evacuazione dello stabile e mentre i residenti venivano fatti uscire, i vigili del fuoco hanno subito effettuato controlli e campionamenti dell'aria.

Sei le persone che sono state assistite dal personale sanitario e tre di loro sono state trasportate, in via puramente precauzionale, all'ospedale San Maurizio. Tra le ipotesi al vaglio l’utilizzo di spray al peperoncino negli spazi comuni del condominio, ma al momento non ci sono elementi che consentano di confermare questa ricostruzione.





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