BOLZANO. Studenti in piazza stamattina, venerdì 30 ottobre 2026, per protestare contro il carovita e chiedere maggiore attenzione al futuro delle nuove generazioni. La manifestazione, promossa dal movimento STC Bolzano – Start the Change, prenderà il via alle 10.30 da piazza Mazzini. L'iniziativa, organizzata con lo slogan «Riprendiamoci il nostro futuro», porterà i giovani nelle strade del capoluogo altoatesino.

Il corteo attraverserà corso della Libertà, proseguirà in direzione di ponte Talvera e raggiungerà il centro storico, passando anche da via Alto Adige. La conclusione della manifestazione è prevista in piazza Domenicani. Al centro della protesta l'aumento del costo della vita, le difficoltà economiche delle famiglie e le prospettive dei giovani, tra studio, lavoro e accesso alla casa.

La mobilitazione avrà ripercussioni anche sulla circolazione cittadina. Tra le 10 e le 14 sono previste possibili deviazioni, rallentamenti e soppressioni temporanee delle corse degli autobus urbani e regionali lungo le strade interessate dal passaggio degli studenti. I cittadini sono invitati a prestare attenzione alle comunicazioni di suedtirolmobil per conoscere eventuali variazioni del servizio.

In vista del corteo, SEAB ha disposto la rimozione preventiva di cassonetti e isole ecologiche lungo il percorso, in particolare in corso della Libertà, tra piazza Mazzini e ponte Talvera, e in via Alto Adige. Una misura adottata su disposizione della Questura per garantire la sicurezza pubblica. I contenitori saranno riposizionati appena possibile e comunque entro la serata di lunedì 2 novembre.