BOLZANO. La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato l'adeguamento del quadro economico dell'opera relativa alla riorganizzazione della viabilità nella zona industriale di Bolzano (S.12.77), su proposta dell'assessore provinciale Daniel Alfreider.

Si tratta di un passaggio tecnico-amministrativo necessario per consentire l'avanzamento del progetto verso le prossime fasi: dalla conformità urbanistica alla progettazione esecutiva, fino alla pubblicazione delle gare per i lavori. "Questo passaggio ci permette di proseguire concretamente, insieme al Comune di Bolzano, con le opere strategiche per Bolzano Sud. Il progetto definitivo dei diversi lotti è in fase di approvazione. Dopo questa delibera, si potrà procedere con la progettazione esecutiva", specifica l'assessore provinciale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Daniel Alfreider.

"Per arrivare a questo prossimo livello, era necessario adeguare il quadro economico dei progetti", sottolinea l'assessore. Il costo complessivo degli interventi passa da 42,3 milioni a 78,7 milioni di euro. L'opera comprende, tra gli altri, il sottopasso di via Roma, la riorganizzazione degli assi Siemens, Grandi, Avogadro, Buozzi, Pacinotti e Galilei, il potenziamento della viabilità lungo via Innsbruck/Arginale e nuovi interventi per aumentare la sicurezza degli spostamenti di pedoni e ciclisti.

"I tecnici stanno lavorando intensamente e in stretto coordinamento con il Comune di Bolzano per far avanzare i diversi lotti dell'opera, che si trovano in fasi progettuali e amministrative differenti", spiega Alfreider. "Alcuni sono già pronti per l'appalto, altri sono in fase di completamento, mentre per il sottopasso di via Roma e per il lotto Arginale sono previsti i necessari passaggi di conformità urbanistica, a cui seguiranno le progettazioni esecutive e gli espropri. È un lavoro complesso, seguito dagli Uffici della Provincia insieme ai tecnici del Comune, ma fondamentale per rendere Bolzano Sud più funzionale, sicura e pronta per una nuova mobilità".

Il progetto si inserisce in una visione complessiva di riorganizzazione della mobilità nel quadrante sud di Bolzano, dove si concentrano traffico urbano, collegamenti sovracomunali, attività produttive, trasporto pubblico, mobilità ciclabile e pedonale. L'obiettivo è ridurre i punti di conflitto, migliorare la sicurezza degli utenti più vulnerabili e creare un sistema viario più ordinato ed efficiente.

I primi lavori, previsti a ponte Resia e ponte Palermo, dovrebbero iniziare nell'autunno 2026, mentre l'avvio degli altri lotti è previsto dal 2027 in poi.