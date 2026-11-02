BOLZANO. Ha tentato di portare via i quadri appesi nella cappella dell’ospedale di Bolzano, ma è stato scoperto dalla vigilanza privata e arrestato dalla Polizia di Stato. Protagonista della vicenda un 29enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, che nella mattinata di sabato ha cercato di allontanarsi con le opere.

Secondo quanto ricostruito, il giovane è stato sorpreso mentre staccava i quadri dalla cappella del nosocomio. Una volta scoperto, si è dato alla fuga, nascondendosi nei locali dell’astanteria, nella zona vicina al Pronto soccorso.

Gli agenti della Squadra Volante, intervenuti sul posto, lo hanno individuato e bloccato. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il 29enne ha però spintonato un poliziotto, facendolo cadere a terra e provocandogli diverse contusioni.

L’uomo è stato accompagnato in Questura e arrestato con le accuse di tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato quindi posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.