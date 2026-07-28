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BOLZANO. Ruba alcuni prodotti in un centro commerciale di Bolzano, aggredisce un addetto alla sicurezza per guadagnarsi la fuga e viene arrestato dalla Polizia di Stato. In manette è finito un 39enne italiano, accusato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.
L'episodio risale al tardo pomeriggio di ieri, 26 luglio. L'uomo viene notato dal personale di vigilanza mentre nasconde all'interno di una borsa diversi prodotti. Arrivato alle casse paga soltanto una bottiglia d'acqua e cerca di uscire dal punto vendita senza saldare il resto della merce.
Fermato dagli addetti alla sicurezza, il 39enne reagisce spintonando e colpendo uno dei vigilanti nel tentativo di scappare. In quel momento, però, nel centro commerciale si trovano una poliziotta e due carabinieri liberi dal servizio, che si lanciano immediatamente all'inseguimento. L'uomo viene raggiunto nei pressi dell'uscita e bloccato con il supporto di una pattuglia della Squadra Volante, intervenuta dopo la segnalazione.
Accompagnato in Questura, il bolzanino viene sottoposto a perquisizione. Gli agenti trovano in suo possesso anche una tronchese da scasso lunga 48 centimetri e una tenaglia in metallo di 18 centimetri. Al termine degli accertamenti viene arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, mentre scatta anche la denuncia per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.