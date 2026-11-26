BOLZANO. Torna il pattinaggio sul ghiaccio in via Genova. A partire dalle ore 14 di venerdì 27 novembre 2026, la Pista Zero riaprirà al pubblico, dando ufficialmente il via alla stagione invernale dell'impianto sportivo cittadino.

La struttura sarà accessibile a singoli e famiglie dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi l'apertura sarà garantita anche al mattino, dalle 9 alle 13, oltre che nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Non sarà necessaria la prenotazione.

Per quanto riguarda le tariffe, l'ingresso sarà gratuito per i bambini fino a sei anni, mentre i ragazzi dai 7 ai 14 anni pagheranno 2 euro, i giovani dai 15 ai 26 anni 3 euro e gli adulti 4 euro. Disponibili anche abbonamenti da 15 ingressi, rispettivamente al costo di 20, 30 e 40 euro.

Sono previste inoltre fasce orarie dedicate alle scuole e alle società sportive, con prenotazione obbligatoria. Gli istituti scolastici potranno utilizzare la pista dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, mentre le organizzazioni sportive avranno a disposizione gli spazi dal lunedì al giovedì, dalle 19 alle 22.

Con l'avvio della stagione del ghiaccio termina invece quella del pattinaggio a rotelle.