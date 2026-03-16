Bolzano, tre arresti per droga: sequestrato un chilo

BOLZANO. Tre giovani, due stranieri di 22 anni e un italiano di 20, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti in città. Il blitz rappresenta un nuovo intervento messo a segno sul territorio altoatesino, con particolare attenzione alle aree urbane più esposte al fenomeno e alla tutela dei più giovani.



L’attività investigativa era stata avviata nelle scorse settimane, quando gli investigatori avevano concentrato l’attenzione sui tre indagati, ritenuti punti di riferimento per la cessione di droga nei quartieri Firmian e Casanova. Attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, i militari hanno ricostruito diversi contatti con giovani assuntori e una presunta attività di spaccio che avrebbe avuto come base il domicilio degli stessi indagati.



La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di quasi un chilo di hashish, diviso in panetti da circa 100 grammi, di 14 grammi di cocaina, di un bilancino elettronico di precisione e di denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita. Nel corso dell’operazione è stato inoltre trovato un macchinario ad acqua per il confezionamento sottovuoto, utilizzato, secondo gli investigatori, per sigillare sia la sostanza stupefacente sia i contanti.



Al termine delle formalità, due dei tre giovani sono stati portati nella casa circondariale di Bolzano, mentre il terzo è stato posto agli arresti domiciliari. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità degli indagati potrà essere accertata solo con sentenza definitiva di condanna.