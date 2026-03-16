Le ultime
09:14
Kallas, 'a Hormuz ipotesi iniziativa Onu come nel Mar Nero sul grano'
09:13
A Kiev attacco con droni in pieno giorno, 'diverse esplosioni'
09:10
Borsa: l'Europa apre positiva, si guarda al Medio Oriente
09:07
Borsa: Milano apre piatta (-0,07%)
08:25
Lo spread tra Btp e Bund apre in lieve rialzo a 81 punti
08:19
Borsa: l'Asia chiude incerta con la guerra in Medio Oriente
08:19
Il prezzo del gas apre in rialzo a 50,88 euro al megawattora
07:33
Israele, 'iniziate operazioni terrestri mirate nel sud del Libano'
03:39
L'Oscar per il miglior film va a Una battaglia dopo l'altra
03:31
L'Oscar come miglior attrice protagonista va a Jessie Buckley per Hamnet
Sicurezza

Bolzano, tre arresti per droga: sequestrato un chilo

Indagine del Nucleo investigativo nei quartieri Firmian e Casanova. In un’abitazione sequestrati hashish, cocaina, contanti e materiale per il confezionamento. Due indagati sono finiti in carcere, uno ai domiciliari

BOLZANO. Tre giovani, due stranieri di 22 anni e un italiano di 20, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo nell’ambito di un’operazione contro lo spaccio di stupefacenti in città. Il blitz rappresenta un nuovo intervento messo a segno sul territorio altoatesino, con particolare attenzione alle aree urbane più esposte al fenomeno e alla tutela dei più giovani.
 

L’attività investigativa era stata avviata nelle scorse settimane, quando gli investigatori avevano concentrato l’attenzione sui tre indagati, ritenuti punti di riferimento per la cessione di droga nei quartieri Firmian e Casanova. Attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, i militari hanno ricostruito diversi contatti con giovani assuntori e una presunta attività di spaccio che avrebbe avuto come base il domicilio degli stessi indagati.
 

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di quasi un chilo di hashish, diviso in panetti da circa 100 grammi, di 14 grammi di cocaina, di un bilancino elettronico di precisione e di denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita. Nel corso dell’operazione è stato inoltre trovato un macchinario ad acqua per il confezionamento sottovuoto, utilizzato, secondo gli investigatori, per sigillare sia la sostanza stupefacente sia i contanti.
 

Al termine delle formalità, due dei tre giovani sono stati portati nella casa circondariale di Bolzano, mentre il terzo è stato posto agli arresti domiciliari. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità degli indagati potrà essere accertata solo con sentenza definitiva di condanna.

Altre notizie
Calcio / Serie B

Il Südtirol non va oltre lo 0-0 contro il fanalino di coda Pescara

Partita equilibrata a Bolzano con poche occasioni da rete. Il Südtirol resta in dieci nel finale per il rosso a Tait dopo revisione Var, ma resiste agli assalti del Pescara e porta a casa un punto. Clamorosa occasione sprecata da Di Nardo nel finale (foto Luca Ognibeni / DLife)

Attualità