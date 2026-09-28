BOLZANO. Tre nuovi strumenti salvavita entrano nella rete di cardio-protezione della Città di Bolzano. Il Comune ha installato tre nuovi defibrillatori automatici esterni (Dae) in altrettanti punti della città, scelti in collaborazione con Sparkasse per garantire una presenza facilmente riconoscibile e accessibile.

I dispositivi si trovano davanti alle filiali Sparkasse di via Claudia Augusta, via Resia e all’angolo tra via Torino e via Dalmazia. I tre Dae sono disponibili 24 ore su 24 e sono collocati all’interno di apposite colonnine, in zone frequentate e facilmente raggiungibili.

L’obiettivo è rendere sempre più capillare la rete di defibrillatori sul territorio e aumentare le possibilità di intervento nei primi minuti successivi a un arresto cardiaco, prima dell’arrivo dei soccorsi.

«In caso di arresto cardiaco la tempestività dell’intervento può davvero fare la differenza e può salvare una vita», sottolinea il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Stephan Konder. «Avere un defibrillatore nelle vicinanze, facilmente accessibile e pronto all’uso, significa aumentare concretamente le possibilità di intervenire nei minuti che precedono l’arrivo dei soccorsi».

I Dae possono essere utilizzati anche da persone che non hanno una formazione sanitaria specifica. I dispositivi, infatti, forniscono istruzioni vocali che guidano l’utilizzatore nelle diverse fasi dell’intervento, permettendo di avviare rapidamente le procedure di soccorso in attesa dell’arrivo dei servizi di emergenza.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Bolzano e Sparkasse. Palazzo Widmann ha acquistato i tre defibrillatori e ne garantirà la manutenzione attraverso la Croce Bianca, mentre Sparkasse ha messo a disposizione gli spazi davanti alle proprie filiali e si occuperà di mantenere i dispositivi in esercizio.

«Siamo lieti di poter contribuire concretamente a un progetto che riguarda la sicurezza della comunità», afferma Ferruccio Ravelli, direttore di Sparim Spa, la società di Sparkasse che gestisce e valorizza il patrimonio immobiliare del Gruppo. La disponibilità degli spazi davanti alle filiali, spiega, permette di rendere i dispositivi «facilmente visibili e accessibili» e di contribuire al rafforzamento della rete cittadina di cardio-protezione.

Anche l’installazione delle colonnine è stata realizzata attraverso la collaborazione tra il Comune e l’istituto di credito.

Con le tre nuove postazioni, il Comune prosegue così il lavoro di ampliamento della rete cittadina di Dae, con l’obiettivo di mettere a disposizione della popolazione strumenti immediatamente raggiungibili in caso di emergenza cardiaca.