BOLZANO. Centro culturale o luogo di preghiera per i fedeli musulmani? Non è ancora operativo, ma è già polemica sul centro che l'Associazione Pace Bangladesh intende aprire al civico 2 di via Visitazione, nel tratto tra via Gaismair e via Duca d'Aosta. A sollevare il caso è Massimo Bessone (Futuro Nazionale), che dice: «La giunta dovrebbe chiarire immediatamente la reale identità dell’associazione richiedente, l’uso effettivo che verrebbe fatto dei locali e i dettagli sulla reale compatibilità dell’opera con la vita del quartiere». Intanto il cantiere è sospeso per problemi burocratici.

«Tutto si è svolto - assicura Stephan Konder, vicesindaco nonché responsabile dell’Urbanistica - in modo assolutamente trasparente. Non è stata autorizzata alcuna deroga speciale, si è semplicemente applicata la legge. La delibera non è ancora stata approvata dalla giunta, perché ci sono ulteriori accertamenti in corso».





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