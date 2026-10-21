BOLZANO. Un chilo e mezzo di marijuana, circa 100 grammi di hashish e una bilancia di precisione nascosti in casa. È quanto hanno sequestrato gli agenti della Questura di Bolzano, che hanno arrestato un cittadino italiano di 55 anni nell'ambito dei controlli contro lo spaccio di droga nella zona di piazzetta Anna Frank. L'operazione, condotta il 19 ottobre, è scattata anche grazie alle segnalazioni dei residenti, preoccupati per un continuo e sospetto via vai nell'area.

Nel primo pomeriggio una pattuglia della Squadra Volante ha identificato l'uomo durante un servizio mirato. Il suo atteggiamento agitato e insofferente, insieme ai precedenti di polizia, ha spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti, coinvolgendo la Sezione Antidroga della Squadra Mobile. Dagli approfondimenti è emerso che il 55enne era già noto alle forze dell'ordine per un episodio risalente all'agosto 2023.

In quell'occasione, all'interno della sua cantina erano stati trovati 70 grammi di cocaina e circa 22mila euro in contanti, riconducibili a un cittadino nordafricano arrestato durante l'operazione. Questa volta, di fronte alle domande degli investigatori, il 55enne ha ammesso di custodire sostanze stupefacenti nella propria abitazione. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare complessivamente 1,6 chili di droga, oltre alla bilancia utilizzabile per la pesatura delle dosi.

Secondo gli investigatori, l'appartamento sarebbe stato utilizzato come deposito per il rifornimento dello spaccio nella zona. Il quantitativo sequestrato avrebbe consentito di confezionare diverse migliaia di dosi destinate al mercato cittadino. L'intervento è il risultato della collaborazione tra Squadra Volante e Squadra Mobile, nell'ambito del rafforzamento dei controlli disposto dalla Questura anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini.