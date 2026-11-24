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BOLZANO. Un secolo di grandi successi musicali per una serata all’insegna della solidarietà. Sabato 28 novembre 2026, alle 20, l’auditorium Roen di Bolzano ospiterà il concerto di beneficenza dell’Amapola Band e tutte le offerte andranno a favore dell’associazione Aias.
Lo spettacolo, intitolato “Cento sfumature di note”, proporrà un viaggio musicale dal 1900 al 2000, ripercorrendo le melodie che hanno accompagnato intere generazioni.
L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Alpini di Gries e si inserisce nell’anno del sessantesimo anniversario dell’Aias, fondata nel 1966.
L’appuntamento è all’auditorium di via Roen 2, a Bolzano. L’ingresso è libero.