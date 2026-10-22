BOLZANO. Un momento di raccoglimento e di amicizia per ricordare Franco Piccin e Luciano Debiasi, i due coristi del coro Ana Piani Bolzano scomparsi negli ultimi mesi. L'appuntamento è per domani, venerdì 23 ottobre alle 18, nella chiesa del Presidio militare di viale Druso, dove sarà celebrata una messa in loro suffragio.

A officiare la funzione sarà il cappellano don Claudio Sarotti. L'iniziativa nasce dalla volontà degli amici del coro di rendere omaggio ai due compagni, uniti dalla passione per il canto di montagna e da un lungo legame di amicizia. Sarà anche l'occasione per rinnovare la vicinanza e l'affetto alle rispettive famiglie.

Alla commemorazione sono stati invitati la Sezione Ana Alto Adige, i gruppi Ana cittadini e la Federcori dell'Alto Adige, insieme ai cori Rosalpina, Catinaccio, Monti Pallidi di Laives e Concordia di Merano. Formazioni con le quali Piccin e Debiasi avevano condiviso negli anni amicizie e passione per la musica corale.

La celebrazione vuole essere soprattutto un momento di fratellanza e memoria, nel segno dei valori che accompagnano la tradizione alpina e del legame che continua a unire i coristi anche dopo la scomparsa dei loro compagni.