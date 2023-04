Bolzano, vende marijuana a un diciottenne venuto da Marlengo per rifornirsi

BOLZANO. Nel corso di un servizio mirato finalizzato alla prevenzione e repressione dell'attività di spaccio di stupefacenti in città effettuato da personale del Nucleo operativo di sicurezza urbana della Polizia Municipale di Bolzano in via Lorenz Böhler, nei pressi del locale ospedale, sono stati denunciati a piede libero due giovani per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l'attività gli agenti hanno documentato la cessione in flagranza da parte di un ventisettenne trentino di cento grammi di marijuana ad un diciottenne residente a Marlengo giunto nel capoluogo in autobus per acquistare lo stupefacente da rivendere poi al dettaglio sulla piazza locale.

A seguito delle perquisizioni personali e locali, eseguite presso i rispettivi domicili con l'ausilio del nucleo cinofili della GdF, è stato sequestrato stupefacente del tipo marijuana ed hashish per un totale di oltre 300 grammi, già suddiviso in dosi, un coltello, oltre a strumenti e materiale per la pesatura ed il confezionamento, nonché la somma contante di 700 euro quale parte del provento dell'attività dello spaccio.