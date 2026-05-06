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Viabilità

Bolzano, via delle Fucine aperta alle bici: cambia la viabilità

Nuova configurazione viabilistica nel capoluogo per migliorare sicurezza e continuità della rete ciclabile: la via sarà percorribile pedalando in entrambi i sensi, con traffico limitato ai residenti e nuovi interventi per rallentare le auto

BOLZANO.  Via delle Fucine apre alle biciclette e cambia volto con una nuova configurazione viabilistica pensata per migliorare sicurezza e collegamenti della rete ciclabile cittadina. L’annuncio arriva dal sindaco Claudio Corrarati e dall’assessora alla Mobilità Johanna Ramoser, che parlano di un intervento atteso e destinato a risolvere una criticità storica per chi si sposta in bici tra via Vittorio Veneto e piazza Gries.

Il progetto nasce dopo mesi di studi tecnici, analisi e confronti politici sviluppati anche all’interno della Commissione Mobilità. Il tratto interessato era considerato da tempo uno dei punti più delicati per i ciclisti a causa della carreggiata stretta e della convivenza complessa con il traffico veicolare. La nuova organizzazione consentirà invece alle biciclette il doppio senso di marcia lungo via delle Fucine, offrendo un collegamento più sicuro e funzionale.

Per le automobili la strada resterà accessibile soltanto ai frontisti, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente il traffico e migliorare la vivibilità della zona residenziale. L’intervento assume inoltre un ruolo strategico per la continuità della rete ciclabile urbana: via delle Fucine collegherà infatti il nuovo percorso realizzato nell’area dell’ex cantina di Gries con la ciclabile di corso Libertà, creando un asse diretto tra l’ospedale e il centro cittadino.

A supporto della nuova viabilità saranno introdotte anche ulteriori misure di sicurezza. Lungo la strada resterà il limite di velocità di 20 chilometri orari e saranno installati due dossi rallentatori, oltre alla nuova segnaletica dedicata. “Migliorare i collegamenti e ridurre i punti critici significa incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani”, sottolineano Claudio Corrarati e Johanna Ramoser, ribadendo l’impegno del Comune verso una mobilità urbana più sostenibile e sicura.

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