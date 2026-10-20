BOLZANO. Ventidue nuovi alberi, aiuole e pavimentazioni drenanti per rendere via Sarentino più verde e ombreggiata. Sono iniziati i lavori di riqualificazione nel tratto compreso tra l'incrocio con via San Genesio e ponte Sant'Antonio. L'intervento, promosso dall'assessorato comunale all'Ambiente, avrà una durata prevista di circa due mesi.

Il progetto, realizzato dal Servizio Tecnico Ambientale e di Progettazione del Verde, prevede la messa a dimora di 22 alberi e la creazione di nuove aiuole. Una parte delle superfici impermeabili sarà inoltre sostituita con pavimentazioni drenanti, capaci di favorire l'infiltrazione dell'acqua nel terreno.

Le nuove alberature contribuiranno ad aumentare le zone d'ombra, migliorare il microclima urbano e favorire la biodiversità. «Vogliamo aumentare il verde lungo via Sarentino. È importante intervenire anche sulle superfici pavimentate, rendendo il terreno più permeabile e creando condizioni migliori per il verde urbano», spiega l'assessore all'Ambiente Marco Caruso.

I lavori dovrebbero concludersi entro due mesi, completando la riqualificazione del tratto stradale interessato.