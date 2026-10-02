BOLZANO. Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Bolzano nel giro di due giorni per aver violato il divieto di avvicinamento alle rispettive ex compagne. Gli interventi, distinti tra loro, sono avvenuti nelle serate del 29 e del 30 settembre e hanno visto impegnati gli agenti della Squadra Volante.

Il primo caso risale alla sera del 29 settembre, quando alla centrale operativa è arrivato l’allarme relativo al braccialetto elettronico indossato da un uomo sottoposto alla misura cautelare. I poliziotti lo hanno raggiunto nei pressi di un esercizio pubblico e lo hanno trovato all’esterno di un ristorante, proprio di fronte all’abitazione della ex compagna.

L’uomo, cittadino italiano, è stato accompagnato in Questura. Accertata la violazione del provvedimento che gli impediva di avvicinarsi alla donna, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il secondo intervento è avvenuto la sera del 30 settembre, dopo la segnalazione di un residente che aveva sentito una violenta discussione provenire da un appartamento. Gli agenti hanno trovato all’interno un uomo, anche lui italiano e già sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex compagna, che era proprio la donna con cui stava litigando. Anche per lui è scattato l’arresto in flagranza per la violazione della misura cautelare.