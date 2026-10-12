BOLZANO. Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 12 ottobre, nella zona sud della città. Una donna è rimasta gravemente ferita nello scontro tra un’automobile e uno scooter, avvenuto intorno alle 5.30.

L’impatto si è verificato all’altezza del sottopasso che collega via Claudia Augusta e via Volta. Ad avere la peggio è stata la donna che si trovava in sella al mezzo a due ruote, le cui condizioni sono apparse particolarmente serie.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza per prestare le prime cure alla ferita. Dopo l’assistenza sul posto, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale.

Sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e chiarire le circostanze dell’incidente.