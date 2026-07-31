BOLZANO. Controlli straordinari della Polizia di Stato nella giornata di ieri a Bolzano, nell'ambito del potenziamento dei servizi disposto dal questore Giuseppe Ferrari per contrastare i fenomeni di illegalità diffusa nelle aree più sensibili della città. L'attività ha portato alla denuncia di uno spacciatore, di un giovane che aveva creato disordini in una farmacia, di sei persone che hanno violato il foglio di via e all'espulsione di un cittadino albanese irregolare.

L'intervento più significativo è avvenuto in serata all'interno di una farmacia, dove gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti per la presenza di un cliente molesto. Si trattava di un cittadino marocchino di 19 anni, richiedente asilo e con precedenti di polizia, che pretendeva un medicinale senza pagarlo. Dopo essere stato accompagnato all'esterno del locale, ha insultato gli operatori intervenuti ed è stato denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nel corso della notte, invece, una pattuglia ha notato in via Trento un uomo già conosciuto dalle forze dell'ordine per precedenti legati allo spaccio. Il 47enne, cittadino nigeriano richiedente asilo, ha tentato di allontanarsi ma è stato fermato. Nel borsello gli agenti hanno trovato 11 involucri di eroina, tre dosi di cocaina, una di hashish e 125 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso dei controlli sono state inoltre denunciate due cittadine italiane e quattro cittadine straniere per aver violato il foglio di via dal Comune di Bolzano. Infine, un cittadino albanese di 44 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato espulso su disposizione del questore Giuseppe Ferrari e accompagnato all'aeroporto di Verona, da dove è stato rimpatriato con un volo diretto in Albania.