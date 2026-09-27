BOLZANO. Per un giorno le automobili lasciano spazio alle biciclette. Oggi, domenica 27 settembre, torna Bolzanoinbici, appuntamento dedicato alla mobilità sostenibile che raggiunge quest’anno la 30ª edizione. Dalle 9.30 alle 16.30 il capoluogo sarà chiuso al traffico motorizzato, con strade e piazze affidate a ciclisti, famiglie e cittadini per una giornata tra sport, cultura e socialità.

La manifestazione, presentata dal sindaco Claudio Corrarati e dall’assessora alla Mobilità Johanna Ramoser, è organizzata dal Comune insieme a Uisp Bolzano e ai cinque Quartieri. Il trentesimo anniversario sarà anche l’occasione per richiamare l’attenzione sulla sicurezza di chi si muove in bicicletta, soprattutto alla luce della crescente diffusione delle e-bike. Durante la giornata saranno distribuiti dispositivi destinati a migliorare la visibilità dei ciclisti.

Il cuore dell’appuntamento sarà ancora una volta la Stracittadina in bicicletta, percorso non competitivo aperto a tutti. Si potrà partire dalle 9.30 alle 16 da Parco Firmian, Parco Ducale, piazza Matteotti, piazza San Vigilio e piazza Walther. L’iscrizione è gratuita e chi raccoglierà tutti i timbri previsti lungo il percorso, arrivando entro le 16.30 ai Prati del Talvera, riceverà la maglietta ufficiale e un biglietto per la lotteria delle 17.30, che mette in palio diverse biciclette.

Torna inoltre il Palio dei Quartieri, con la sfida a chi riuscirà a portare al traguardo il maggior numero di partecipanti. Alla giornata sulle due ruote si affiancherà un programma culturale con aperture straordinarie della Cappella della Prepositura, Casa Semirurale, Monumento alla Vittoria, Museo Civico, Castel Mareccio e Bunker-H. Un'intera domenica, dunque, nella quale Bolzano proverà a mostrarsi senza traffico e con le biciclette protagoniste.