BOLZANO. È stata una domenica nel segno delle due ruote e della grande partecipazione. Bolzanoinbici, andata in scena oggi, domenica 27 settembre, si è chiusa con un bilancio più che positivo: 6.681 partecipanti hanno preso parte all’iniziativa, animando le strade del capoluogo altoatesino.

La manifestazione ha richiamato famiglie, bambini, giovani e appassionati, confermandosi uno degli appuntamenti più partecipati dedicati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile. Una giornata di festa che ha visto migliaia di persone scegliere le due ruote per vivere la città in maniera diversa dal solito.

Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici Bolzano invasa dalle biciclette: in 6.681 per Bolzanoinbici

A conquistare il palio dei quartieri è stato Europa-Novacella, risultato il quartiere con il maggior numero di partecipanti. La sfida tra le diverse zone della città ha aggiunto anche quest’anno un elemento di coinvolgimento alla manifestazione, contribuendo a mobilitare residenti di tutte le età.