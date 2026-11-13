BOLZANO. Un gioco di squadra per imparare a riconoscere il bullismo, comprendere le conseguenze dell'isolamento e scoprire l'importanza della collaborazione. Dal 16 novembre al 4 dicembre 2026, gli studenti delle scuole medie e superiori di Bolzano, in lingua italiana e tedesca, saranno coinvolti in un innovativo Escape Game dedicato alla prevenzione del bullismo.

Il progetto, presentato questa mattina in Municipio alla presenza dell'assessore comunale ai Giovani Claudio Della Ratta, è stato ideato dalle associazioni BeYoung e Jugenddienst Bozen, insieme all'istituto Cesare Battisti, all'associazione La Strada – Der Weg e all'Ufficio Giovani del Comune, con il sostegno delle istituzioni locali e provinciali.

L'attività si svolgerà nella sede di BeYoung, in viale Trieste 30. Ogni classe sarà divisa in tre gruppi, inizialmente impegnati in stanze separate e apparentemente in competizione. Soltanto durante il gioco gli studenti scopriranno di essere protagonisti di parti diverse della stessa storia e che, per completare la missione, sarà indispensabile collaborare e superare le divisioni.

Ogni sessione sarà seguita da un operatore giovanile, uno psicologo e un referente organizzativo. Al termine è previsto un confronto guidato per aiutare i ragazzi a riconoscere le dinamiche di prevaricazione e conoscere i servizi ai quali rivolgersi. Gli stessi studenti hanno contribuito alla costruzione della storia e dei materiali, rendendo il progetto un'esperienza partecipata che coinvolge anche gli insegnanti.

(foto Comune di Bolzano)