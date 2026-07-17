BOLZANO. Due sedi climatizzate dove trascorrere le ore più calde della giornata, servizio di pranzo e trasporto dedicato per chi ha difficoltà a spostarsi. Il Comune di Bolzano, insieme all'Azienda Servizi Sociali e alle associazioni del territorio, rilancia anche per l'estate 2026 l'iniziativa "Un'estate da brivido", rivolta alle persone anziane. Il servizio resterà attivo fino al 28 agosto e punta a offrire un sostegno concreto durante i periodi di caldo intenso, garantendo ambienti freschi, momenti di socializzazione e un aiuto alle fasce più fragili della popolazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il servizio Emergenza Anziani al numero 0471 1626266.

L'amministrazione ricorda che le elevate temperature possono rappresentare un rischio soprattutto per anziani, bambini, persone con patologie croniche e lavoratori impegnati all'aperto. Per limitare i pericoli è consigliabile evitare l'esposizione diretta al sole e le attività fisiche nelle ore più calde, tra le 11 e le 17, bere acqua frequentemente anche in assenza di sete, preferire pasti leggeri ricchi di frutta e verdura e ridurre il consumo di alcolici e bevande zuccherate.

Anche alcuni semplici accorgimenti in casa possono contribuire ad affrontare meglio l'afa. È opportuno mantenere chiuse finestre e tapparelle durante le ore centrali della giornata, arieggiare gli ambienti al mattino presto o in serata e utilizzare ventilatori o climatizzatori evitando bruschi sbalzi di temperatura. Sono inoltre consigliati abiti chiari e leggeri, insieme a cappello e occhiali da sole quando si esce.

Il Comune invita infine a prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, verificando che siano ben idratate e possano trascorrere le ore più calde in ambienti freschi. In presenza di sintomi come svenimenti, stato confusionale, vomito, forte malessere o temperatura corporea molto elevata è necessario contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. Ulteriori indicazioni per proteggersi dal caldo sono disponibili anche sul portale della Protezione civile della Provincia di Bolzano.