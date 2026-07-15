BOLZANO. È tempo di un primo bilancio di metà percorso per l'estate meteorologica in Alto Adige. Secondo quanto riferito dal meteorologo provinciale Dieter Peterlin, la prima metà della stagione estiva a Bolzano si colloca al terzo posto tra le più calde in assoluto da quando sono iniziate le misurazioni sistematiche nel lontano 1850.



I primi due gradini del podio restano saldamente occupati dalle storiche estati del 2022 e del 2003. A contenere parzialmente le temperature di quest'anno, impedendo un nuovo record assoluto, sono state le prime due settimane di giugno, caratterizzate da un clima decisamente più moderato.